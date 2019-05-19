TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Samsun’dan çağrıda bulundu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve üye sendikaların başkanları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’da bir araya geldi. Atalay ve beraberindekiler Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun’a getiren Bandırma Vapuru’nu gezdi.



TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu da Anadolu’da milli mücadelenin başlatılmasının 100. yılı dolayısıyla dün akşam Samsun’da toplandı. Toplantıda, kıdem tazminatı, emeklilikte yaşa takınanlar, zorunlu bireysel emeklilik sistemi, taşeron işçilerin ücret artışları başta olmak üzere çalışanların gündemindeki konular değerlendirildi. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride tarihe yön veren milli mücadelenin Samsun’da başlayıp Anadolu’da devam ettiği, emperyalizme, fiili ve zihinsel esarete karşı özgürlük ve bağımsızlık destanı verildiği belirtildi. Ülkemizin yüz yıl sonra benzeri ekonomik ve siyasal saldırıyla karşı karşıya olduğu kaydedilen bildiride, “Kurtuluş meşalesinin 19 Mayıs 1919’da yakılan ilk kıvılcımı bugün de yolumuzu aydınlatmalıdır. Gün Cumhuriyetimize sahip çıkma günüdür. Başta siyasal partiler olmak üzere meslek kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları, tüm milletimiz birlik içinde davranmalıdır” denildi.