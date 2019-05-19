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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Samsun’dan çağrıda bulundu

TÜRK-İŞ üyesi sendikaların başkanları, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 100. yılı dolayısıyla, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında Samsun’da toplandı. Toplantıdan sonra yayımlanan Başkanlar Kurulu bildirisinde, Türkiye’nin yüz yıl sonra benzeri ekonomik ve siyasal saldırıyla karşı karşıya olduğu belirtilerek, “Gün Cumhuriyetimize sahip çıkma günüdür” denildi. Bildiride, kıdem tazminatının fona bağlanması tartışmalarından işçinin rahatsız ve tedirgin olduğu kaydedilerek, “Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmelidir. Şimdi çalışmakta olan işçi kıdem tazminatında hangi haklara sahip ise ileride çalışacak işçi de aynı haklara sahip olmalıdır” ifadesine yer verildi

Kıdem tazminatı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve üye sendikaların başkanları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’da bir araya geldi. Atalay ve beraberindekiler Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun’a getiren Bandırma Vapuru’nu gezdi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu da Anadolu’da milli mücadelenin başlatılmasının 100. yılı dolayısıyla dün akşam Samsun’da toplandı. Toplantıda, kıdem tazminatı, emeklilikte yaşa takınanlar, zorunlu bireysel emeklilik sistemi, taşeron işçilerin ücret artışları başta olmak üzere çalışanların gündemindeki konular değerlendirildi. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride tarihe yön veren milli mücadelenin Samsun’da başlayıp Anadolu’da devam ettiği, emperyalizme, fiili ve zihinsel esarete karşı özgürlük ve bağımsızlık destanı verildiği belirtildi. Ülkemizin yüz yıl sonra benzeri ekonomik ve siyasal saldırıyla karşı karşıya olduğu kaydedilen bildiride, “Kurtuluş meşalesinin 19 Mayıs 1919’da yakılan ilk kıvılcımı bugün de yolumuzu aydınlatmalıdır. Gün Cumhuriyetimize sahip çıkma günüdür. Başta siyasal partiler olmak üzere meslek kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları, tüm milletimiz birlik içinde davranmalıdır” denildi.



'MEVCUT HALİYLE DEVAM ETMELİ'

Bildiride, işçilerin kıdem tazminatının fona bağlanması tartışmalarından rahatsız, tedirgin ve sıkıntılı olduğu belirtilerek, şöyle denildi: “İşçilerin talebi çok açık ve nettir: Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmelidir. Şimdi çalışmakta olan işçi kıdem tazminatında hangi haklara sahipse, ileride çalışacak işçi de aynı haklara sahip olmalıdır. Kıdem tazminatının ödenmesinde mevcut sıkıntıların aşılması için çalışma yapılacaksa TÜRK-İŞ katkı sağlayacaktır.”

Sosyal güvenlik sisteminde geçmişte yapılan köklü değişikliklerin olumsuz etkisinin günümüzde ortaya çıktığı kaydedilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Emekli aylıklarındaki gerilemeden, emeklilikte yaşa takılanlara kadar milyonlarca mağdur ortaya çıkmıştır. Yapılması düşünülen sosyal güvenlik ‘reformunun’ bedeli yine işçi ve emekliye çıkarılmamalıdır. Tamamlayıcı emeklilik olarak adlandırılan bireysel emeklilik sistemi zorunlu olmamalıdır.”

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