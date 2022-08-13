AA

Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü, yılın 7 aylık döneminde yaklaşık 6 milyar dolarlık proje üstlendi.

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türk müteahhitlik sektörü, 1972'den bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 131 ülkede 459,6 milyar dolar değerinde 11 bin 293 proje üstlendi.

Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 15,9 milyar dolar değerinde 354 iş almıştı.

Geçen yıl ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak firmaların yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,8 milyar dolara ulaştı. 2021'de ortalama proje bedeli, rekor seviyeye yaklaşarak 72 milyon doları buldu.

Sektörün bu yılın 7 aylık döneminde üstlendiği proje sayısı 156, toplam proje bedeli yaklaşık 5 milyar 935 milyon dolar oldu. Bu yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38 milyon 44 bin dolar olarak gerçekleşti.

RUSYA VE TÜRKMENİSTAN İLK İKİ SIRADA

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında, Rusya yüzde 20,8 ile ilk sırada yer alırken, ülkede bugüne kadar 95,4 milyar dolarlık proje üstlenildi.

Rusya'yı yüzde 10,9'luk payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen proje tutarı 50 milyar dolara yaklaştı. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 31,7 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya, Kazakistan ve Suudi Arabistan izledi.

Bugüne kadar en çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımında, konut ve rezidans projeleri yüzde 13,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Konut projelerinin bedeli 63 milyar doları buldu.

Konut projelerini, yüzde 13,3'lük pay ve 61 milyar 6 milyon dolarlık proje bedeliyle kara yolları, tünel ve köprüler takip etti.

Enerji sektörü yüzde 8,5'lik payla yurt dışında üstlenilen işlerde üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 39,1 milyar dolar oldu.

Müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 33,8 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 30,2 milyar dolarlık havalimanı projesi üstlendi.​​​​​