Türk Telekom: 85 - Fenerbahçe Beko: 77 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında evinde 89-68 mağlup ettiği Türk Telekom’a ikinci maçın uzatmaları sonunda 85-77 yenildi. Bu skorla seride durum 1-1’e geldi. Yarı finale yükselecek takım 3’üncü ve son maçta belli olacak.

Maça etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. 2’nci periyotta toparlanan ve hücumda sayılar üretmeye başlayan ev sahibi ekip çeyrek sonunda farkı 5 sayıya indirdi ve takımlar soyunma odasına 34-39’lük Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gitti. Ankara temsilcisi, 2’nci periyotta savunma direncini artırarak oyuna dengeyi getirip öne geçse de periyot 56-56 eşitlikle noktalandı. Son çeyreğin başından son dakikalarına kadar oldukça çekişmeli geçen maçın normal süresi 72-72 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında daha az hata yapan ev sahibi takım maçtan 85-77 galip ayrılarak yarı final şansını son maça taşıdı.

REKLAM

Maçın en skorer ismi ise 26 sayıyla Türk Telekom’dan Braian Angola Rodas oldu.