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        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom: 85 - Fenerbahçe Beko: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom: 85 - Fenerbahçe Beko: 77 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 85-77 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 23:13 Güncelleme: 31.05.2025 - 23:13
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        Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında evinde 89-68 mağlup ettiği Türk Telekom’a ikinci maçın uzatmaları sonunda 85-77 yenildi. Bu skorla seride durum 1-1’e geldi. Yarı finale yükselecek takım 3’üncü ve son maçta belli olacak.

        Maça etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. 2’nci periyotta toparlanan ve hücumda sayılar üretmeye başlayan ev sahibi ekip çeyrek sonunda farkı 5 sayıya indirdi ve takımlar soyunma odasına 34-39’lük Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gitti. Ankara temsilcisi, 2’nci periyotta savunma direncini artırarak oyuna dengeyi getirip öne geçse de periyot 56-56 eşitlikle noktalandı. Son çeyreğin başından son dakikalarına kadar oldukça çekişmeli geçen maçın normal süresi 72-72 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında daha az hata yapan ev sahibi takım maçtan 85-77 galip ayrılarak yarı final şansını son maça taşıdı.

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        Maçın en skorer ismi ise 26 sayıyla Türk Telekom’dan Braian Angola Rodas oldu.

        SALON: Ankara Spor Salonu

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

        TÜRK TELEKOM: Angola 26, Alexander 12 , Brown 15, Smith, Bess, Melih Tunca 9, Hanlan 10, İsmet Akpınar, Makoundou 6, Berkan Durmaz 7

        FENERBAHÇE BEKO: Guduric 2 , Nigel Hayes 11 , McCollum 12 , Birch, Tarık Biberovic , Melih Mahmutoğlu 9 , Metecan Birsen 3, Hall 8, Baldwin 11 , Melli 4, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Colson 5

        1’İNCİ PERİYOT: 12-22

        DEVRE: 34-39

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-56

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