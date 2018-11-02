Galatasaray- Fenerbahçe derbisini seyretmeye gelen sarı-lacivertli taraftar Koray Şener tribünde rahatsızlandı. Koray Şener kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener’e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti. Şener’in vefat haberini alan sarı-lacivertli taraftarlar tribünde sessiz bir şekilde oturdu. 2. yarı başlarken taraftarların büyük bölüm stattan ayrıldı.

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı duyuruda acı haberi açıkladı:

"Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik.

Taraftarımıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2018

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasını izlemeye gelen sarı-lacivertli bir taraftarın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 2, 2018

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