Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye ile Rusya İdlib konusunda karşı karşıya gelirken, iki ülkenin doğalgaz sektöründeki en büyük projelerinden biri olarak öne çıkan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nda önemli bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz, 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki kara hattından oluşan TürkAkım Projesi, 31 Aralık 2019’da gaz akışına hazır hale getirildi. Hattan, yeni yıldan itibaren ticari gaz akışı başladı.

Rusya’dan gelen doğalgazı, Türkiye üzerinden Bulgaristan sınırına kadar taşıyacak boru hattını işletecek TürkAkım Gaz Taşıma AŞ’ye geçen hafta kritik bir atama yapıldı. BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fidan, 1 yıl için Türk-Rus ortak şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

Başkan yardımcılığı seçimi de yapıldı. Başkan vekilliğine de Gazprom’da görev yaptığı belirtilen Pavel Oderov’un getirildiği kaydedildi.

BATI HATTI DEVRE DIŞI

Yeni yıldan itibaren Rusya’dan Batı Hattı yerine TürkAkım üzerinden gaz ithal ediliyor. Bu hat üzerinden gelen gazın bir bölümü de Bulgaristan’a gönderiliyor. Bulgaristan'a geçen ay 506 milyon metreküp gaz iletildiği belirtiliyor.