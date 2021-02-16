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Türkiye 2020'de en fazla levreği Hollanda'ya, çipurayı İtalya'ya gönderdi

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye 2019'da 1 milyar 11 milyon dolar olan su ürünleri ihracatını, 2020'de 1 milyar 53 milyon dolara taşıyarak rekor kırdı. Türkiye, 2020'de en fazla levreği Hollanda'ya, en çok çipurayı İtalya'ya ihraç etti

Türkiye 2020'de en fazla levreği Hollanda'ya, çipurayı İtalya'ya gönderdi
AA

Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu levrekten, bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artışla 355,6 milyon dolar gelir elde etti.

Türkiye'den en fazla levrek ithal eden ülke, 85 milyon 186 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 58 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 52 milyon dolarla İtalya izledi.

Çipura ihracatı ise 2020'de 311 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çipura ihracatında ilk sırada 56 milyon 586 bin dolarla İtalya yer aldı. İkinci sıradaki Yunanistan'a Türkiye, 42 milyon 180 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çipura ihracatında Hollanda ise 41 milyon 590 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

ARTIŞ YENİ YILDA DA SÜRÜYOR

Türkiye, su ürünleri ihracatını, 2021'in ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 12 artırarak 100 milyon 809 bin dolara yükseltti.

Bu yıl ocak ayında levrekten 31 milyon 677 bin dolar kazanıldı. Çipura ihracatı ise 25 milyon 469 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İç sularda yetişen alabalık ihracatı 10 milyon 58 bin dolar olarak gerçekleşti. Orkinos ihracatından ise ocak ayında 10 milyon 21 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

"LEVREK VE ÇİPURADA DÜNYA LİDERİYİZ"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen rekorla kapattıkları 2020'den sonra yeni yıla da hızlı giriş yaptıklarını söyledi.

Geçen yılın son çeyreğinde ihracattaki artışın yeni yılda da devam ettiğini belirten Demir, ihracatta ağırlık olarak Avrupa ülkelerinin başı çektiğini dile getirdi.

Türkiye'de yetiştirilen balıkların yoğun talep gördüğünü vurgulayan Demir, "Balığımız çok ciddi bir protein kaynağı. Avrupa'daki süpermarketlerde Türk balığının payı oldukça yüksek. Bundaki etken, balığın sağlıklı ve kontrollü olarak üretilmesi." dedi.

İhracattaki artışın devam edeceğine dair beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Demir, "Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan kültür balıkçılığında bizden öndeydi ancak son 5 yılda Yunanistan'ı geride bıraktık. Bu fark kapanacak gibi değil. Levrek ve çipurada dünya lideriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

SU ÜRÜNLERİNDE PARLAYAN YILDIZ TÜRK SOMONU

Demir, Türk somonu ihracatının geçen yıl yüzde 96'lık artışla 56,8 milyon dolara yükseldiğini belirterek, levrek ve çipuradaki başarının ardından Türk somonunda da büyük başarı kazanılacağını ve bu türe yatırımın artacağını söyledi.

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