Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı yarın Brüksel'de yapılacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bolat ve Dombrovskis, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamında, öğleden önce AB ve Türkiye iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantısına katılacak, öğleden sonra ise hükümetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Ekim 2023'te gerçekleştirilen Ticaret Çalışma Grubu toplantısında belirlenen yol haritası çerçevesinde ikili ticari sorunlar ile yeşil ve dijital gündem dahil işbirliği alanlarında sağlanan ilerlemenin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Türkiye-AB ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik görüşmelerin de yapılması planlanıyor.