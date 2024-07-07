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        Haberler Dünya Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı yarın Brüksel'de yapılacak | Dış Haberler

        Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı yarın Brüksel'de yapılacak

        Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis başkanlığında yarın Brüksel'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:28
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        Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyaloğu'nun ilk toplantısı yarın
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        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bolat ve Dombrovskis, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamında, öğleden önce AB ve Türkiye iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantısına katılacak, öğleden sonra ise hükümetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

        Toplantıda, Ekim 2023'te gerçekleştirilen Ticaret Çalışma Grubu toplantısında belirlenen yol haritası çerçevesinde ikili ticari sorunlar ile yeşil ve dijital gündem dahil işbirliği alanlarında sağlanan ilerlemenin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Türkiye-AB ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik görüşmelerin de yapılması planlanıyor.

        Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunun kurulması Kasım 2023'te Türkiye-AB Siyasi, Ticari ve Ekonomik İlişkilerinin Mevcut Durumu Üzerine Ortak Bildiri'de tavsiyeler arasında yer almış, bu mekanizmanın ilk toplantısının 8 Temmuz 2024'te yapılması kararlaştırılmıştı.

        Söz konusu diyalog, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin en üst düzeyde ele alınması ve mütekabiliyet çerçevesinde geliştirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturacak ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecine yönelik kritik adımların atılmasına ilişkin pozitif çalışmaların da devamını sağlayacak.

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