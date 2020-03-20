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Türkiye'den Körfez ülkelerine aylık 4 milyon dolarlık yumurta ihracatı

Türkiye yumurta sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılar, Irak pazarında yaşadıkları sorunları aşmak amacıyla yöneldikleri Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Umman gibi Körfez ülkelerine aylık ortalama 4 milyon dolarlık satış yapıyor

yumurta ihracatı
AA

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Rahmi Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'in, Türkiye'nin önemli yumurta ihracat merkezlerinden olduğunu söyledi.

Irak pazarında yaşanan sorunların yumurta ihracatçılarını olumsuz etkilediğini belirten Kula, Türkiye'de üretilen yumurtaların yüzde 20-25'inin ihraç edildiği bilgisini verdi.

Yurt dışında farklı pazar arayışlarının olduğunu dile getiren Kula, şöyle devam etti:

"Irak'ta geçen yıl yaşanan olumsuz sonuçlardan dolayı bu ülkeye ihracatımız sekteye uğradı. Biz de bunun üzerine başka ülkelere yönelmeye çalıştık. Katar, BAE, Umman gibi çeşitli pazarlara zaten ürün gönderiyorduk ama biraz daha genişletmek, pazar payımızı artırmak için çalışmalara başladık. Şu anda Körfez ülkelerine haftada 60 tır yani 1 milyon dolarlık yumurta ihraç ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu ülkelerin dışında başka pazarlara da farklı bir modelle yumurta ihracatımızı artırmayı düşünüyoruz."

Kula, yumurta ihracatını artırmak ve tek elden yapmak için şirket kurmayı planladıklarını bildirdi.

Yumurtada KDV'nin yılbaşında yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesinin sektöre nefes aldırdığını vurgulayan Kula, "Hem üretici hem de tüketici bazında bu uygulamanın olumlu sinyallerini bu yıl alıyoruz. Üretim planlamasını doğru yaparak hem iç piyasadaki tüketimin hem de ihracatın rutine girmesini bekliyoruz." dedi.

Kula, sıkıntı yaşamamaları için yumurtanın üreticiden çıkış fiyatının 35-40 kuruşun altına düşmemesi gerektiğini belirtti.

"BEN ÇOCUKLARIMA 'KÖY YUMURTASI' DİYE SATILAN YUMURTASI YEDİRMEM"

Kula, son dönemde "gezen tavuk" ya da "köy tavuğu" yumurtası denilerek yapılan satışların, kavram karmaşasına yol açtığına dikkati çekti.

Tüketicilere, Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı çiftliklerin yumurtalarını almalarını tavsiye eden Kula, şunları kaydetti:

"Üstünde kayıt numarası, onaylı işletme numarası olmayan hiçbir ürünü almasınlar. O ürünlerde üretim ve son kullanma tarihi belli değil, bundan dolayı bir anlam karmaşası var. Lütfen veteriner kontrolünde biyogüvenliği olan onaylı işletmelerin yumurtalarını tüketsinler. Pazarlardan işletme numarası belli olmayan yumurtaları almasınlar çünkü tavuğun köyde hangi şartlarda, hangi ortamlarda dolaştığını, hastalığının olup olmadığını bilmiyorsunuz. Veteriner kontrolü yok, riske açık. Ben çocuklarıma 'köy yumurtası' diye satılan yumurtaları yedirmem."

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