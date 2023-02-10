Kahramanmaraş 6 Şubat gününe bir acı ile uyandı. 04.17’de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün Kahramanmaraş Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Olayların ardından Türkiye fay hattı haritası sorgulanmaya başladı. Türkiye deprem risk haritası AFAD tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla erişime açıldı. İşte Türkiye deprem haritası ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği iller...