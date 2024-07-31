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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonunda 4 kurulun daha başkan ve üyeleri belirlendi - Futbol Haberleri

        Türkiye Futbol Federasyonunda 4 kurulun daha başkan ve üyeleri belirlendi

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde, kurullardaki yeni yapılanmalara da devam ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 00:44 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:44
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        TFF'de 4 kurulun başkanları belirlendi
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        TFF'den yapılan açıklamaya göre Dış İlişkiler Kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda (AFDK) Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu ve Kulüp Lisans Kurulunda Mustafa Çattık başkanlık görevlerine getirildi.

        - Dış İlişkiler Kurulu

        Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın Başkanlığı'na getirildiği Dış İlişkiler Kurulunun üyeleri şunlar:

        Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş

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        - AFDK

        Tacar Çağlar'ın Başkanlık görevine getirildiği Amatör Futbol Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:

        Asil üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes Dereli

        Yedek üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih Esen

        - Etik Kurulu

        Başkanlığını Rıdvan Gündoğdu'nun yapacağı Etik Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:

        Asil üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit Kanpolat

        Yedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin Gürel

        - Kulüp Lisans Kurulu

        Mustafa Çattık'ın Başkanlığını, Ömer Duman'ın Başkan Yardımcılığını yapacağı Kulüp Lisans Kurulunun asil ve yedek üyeleri şöyle:

        Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza Bilgiç

        Yedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit

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