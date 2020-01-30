AA

TOFAŞ, OYAK Renault ve Karsan gibi dev firmaların üretim fabrikalarına ev sahipliği yapan Bursa, son 10 yıldır milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşarak zirvede yer alıyor. 2019 yılında 159 ülkeye ihracat gerçekleştiren otomotiv kentinde, en büyük dış satımı 1 milyar 513 milyon 543 bin dolarla Fransa'ya yapıldı

"Otomotivin başkenti" olarak adlandırılan Bursa, TOFAŞ, OYAK Renault ve Karsan gibi dev firmaların üretim fabrikalarına ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl toplam 1 milyon 252 bin 586 adet araç ihracatının yüzde 39,14'ünü (490 bin 302 adet) gerçekleştiren Bursa, günde bin 343, saatte 55 araba dış pazara göndermeyi başardı.

Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"nin Bursa'da kurulacağı fabrikayla beraber kent, bu konuda merkez haline gelecek.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) derlediği bilgiye göre, Bursa, 2019 yılında 8 milyar 339 milyon 524 bin dolarlık miktarla en çok otomotiv ihracatı yapan il oldu.

Bursa'yı, 6 milyar 865 milyon 606 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 458 milyon 929 bin dolarla İstanbul, 4 milyar 729 milyon 240 bin dolarla Sakarya ve 1 milyar 243 milyon 159 bin dolarlık pazar payıyla başkent Ankara takip etti.

2010 yılından itibaren milyar dolarlık düzeyde ihracat gerçekleştiren Bursa, 2019 yılına kadar da bu konuda zirvede yer almayı başardı.

OİB verilerine göre, Bursa'nın 2010-2019 yılları arasındaki yıllık ihracat rakamları ise şöyle:

Yıl Miktar (Milyar Dolar) 2019 8.339.524 2018 8.894.370 2017 8.862.851 2016 8.454.822 2015 7.069.431 2014 7.449.884 2013 7.930.058 2012 7.113.113 2011 7.549.266 2010 7.259.906

2019 YILINDA 159 ÜLKEYE İHRACAT

Bursa'dan 2019 yılında 159 ülkeye ihracat gerçekleştirildi, 3 ülke milyar dolar düzeyini geçti.

Dış pazara en büyük satımı 1 milyar 513 milyon 543 bin dolarla Fransa'ya oldu. İtalya 1 milyar 381 milyon 877 bin dolarla ikinci olurken, Almanya 1 milyar 152 milyon 588 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden (UİB) verilerine göre, 2019 yılındaki ülke bazında ihracat rakamları ise şöyle: