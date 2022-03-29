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Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Gayde oluyor. Gayde programda pandeminin ardından savaş ve Amerikan Merkez Bankası FED'in kararlarının piyasaları nasıl etkilediğinin analizini yaparken diğer yandan savaşla birlikte Türkiye'nin artan jeopolitik öneminin sermaye ve para piyasalarına yansıyıp yansımayacağını değerlendiriyor.

YABANCI TEKRAR NASIL DÖNER?

Savaşla birlikte Rusya'ya yatırım yapan fonların rotalarını Türkiye'ye kırıp kırmayacağı konusunun masaya yatırıldığı programda Gayde, Borsa İstanbul'daki payları yüzde 70'in üzerinden yüzde 37'ye gerileyen yabancı yatırımcıların tekrar İstinye'ye dönüş yapmalarının şartlarının ne olduğu dile getiriliyor.

POTANSİYELİ ARTAN ŞİRKETLER?

Gayde yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel konuları da değerlendirirken savaşın gidişatı ve global piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra enflasyon gibi Türkiye ekonomisinde etkin olan gelişmelerin borsa şirketlerine etkisi de değerlendiriyor. Önümüzdeki dönem hangi sektörlerin ve şirketlerin yükselme potansiyellerinin artabileceğinin da tartışıldığı programda 2022'de gelişmelerden olumlu ve olumsuz etkilenebilecek sektörler masaya yatırılıyor.