Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yeni rekora koşuyor
ABONE OL

Su ürünleri ihracatı ilk yarıda yüzde 42 arttı

Yılın ilk yarısında yüzde 42 artışla 649 milyon dolarlık ihracata ulaşan su ürünleri sektörü, 2 yıldır üst üste kırdığı rekorlara yenilerini eklemeyi hedefliyor. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Bu sene rekorlara bir yenisini eklemek istiyoruz. Böyle giderse 1,2 milyar dolar ihracatın üzerine çıkacağız" dedi

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yeni rekora koşuyor
AA

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan verilere göre, Türkiye, 2020'nin ocak-haziran döneminde 457 milyon 919 bin dolarlık su ürünleri ihracatı yaptı. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat, yüzde 42 artışla 649 milyon dolara çıktı.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu levrek yer aldı. Levrek ihracatı 6 aylık dönemde yüzde 33 artarak 215 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Levrek ihracatını 182 milyon dolarla çipura ve 81,5 milyon dolarla alabalık takip etti.

Su ürünleri ihracatının parlayan yıldızı Türk somonunda ise 2020'nin ocak-haziran döneminde 9 milyon 314 bin dolar olan ihracat 73 milyon 164 bin dolara çıktı.

HEDEF 1.2 MİLYAR DOLAR

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, salgın döneminde balık tüketiminin arttığını belirtti.

Dünyaca ünlü birçok restoranın Türk balığını tercih ettiğini ifade eden Kızıltan, sektör olarak 2 yıldır milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını aktardı.

Kızıltan, "Bu sene rekorlara bir yenisini eklemek istiyoruz. Böyle giderse 1,2 milyar dolar ihracatın üzerine çıkacağız." dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ÇİN PAZARINDA BÜYÜMEK"

Dünyanın en önemli levrek ve çipura üreticisinin Türkiye olduğuna işaret eden Kızıltan, bunların yanına Türk somonunu da ekleyeceklerini dile getirdi.

Kızıltan, Türk somonunun Norveç somonuna rakip olarak pazarda yer aldığına dikkati çekerek, "Başta Rusya olmak üzere birçok ülkede Türk somonunun pazar payı giderek artıyor. Tanıtım faaliyetleriyle bu prestijli ürünümüzü daha çok ülkeye satacağımıza inancımız tam. Ayrıca diğer geleneksel ürünlerimizde de yeni pazarlarımız var. Uzak Doğu'ya ihracatımız başladı. Bunun giderek artacağını ön görüyoruz. En büyük hedefimiz ise Çin pazarında büyümek." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DHMİ "uçuş trafiği yönetiminde" Avrupa birincisi oldu
İŞ-YAŞAM 'Her 23 saniyede uçuş gerçekleşti'
Ana hat trenleri 12 Temmuz'da seferlerine yeniden başlayacak
İŞ-YAŞAM Ana hat seferleri yeniden başlıyor
Asansör yetkili servislerine yönelik düzenleme
İŞ-YAŞAM Asansör yetkili servislerine düzenleme
Altına dayalı borsa yatırım fonları ikinci çeyrekte geriledi
İŞ-YAŞAM Altına dayalı fonlar son çeyrekte geriledi
Ürünlere piyasada denetimi yönetmeliği yayımlandı
İŞ-YAŞAM Ürünlere piyasada denetimi yönetmeliği yayımlandı
Türkiye'nin nüfus haritası... SON DAKİKA: TÜİK güncel verileri açıkladı
İŞ-YAŞAM İşte Türkiye'nin nüfus haritası
Akıncı TİHA 1.4 ton yük ile 13 saat 24 dakika uçtu
İŞ-YAŞAM Akıncı TİHA 1.4 ton yük ile havalandı
Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyeleri tarihi
İŞ-YAŞAM Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Türk Hava Yolları ve Hava-İş Sendikası maaş zammında anlaştı - Son dakika haberleri
İŞ-YAŞAM THY ile Hava iş maaş zammında anlaştı
Torba teklifte ekonomi ile ilgili düzenlemeler, OHAL yetkileri, tütün ticaretine ilişkin cezaya erteleme
İŞ-YAŞAM Çek cezalarında erteleme kapsamı uzatılıyor