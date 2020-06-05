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Haberlerİş-YaşamTürkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış
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En fazla yaş meyve ve sebze ihracatı Rusya'ya

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 915 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Sin, mayısta en fazla ihracatın 57,2 milyon dolarla Rusya'ya yapıldığını, bu ülkeyi 20,4 milyon dolarla Almanya ve 16,9 milyon dolar ile Romanya'nın izlediğini vurguladı

yaş meyve ve sebze ihracatı
AA

Sin, yazılı açıklamasında, mayıs ayında 244 bin ton ürünün dış pazarlara ulaştırılıp, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artışla 159,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin aynı dönemde 111 bin ton ürün satıp yüzde 6 artışla 62 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını aktaran Sin, ihracatçıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini iyi yönettiğini kaydetti.

Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarından gelen yoğun taleplerin karşılandığını vurgulayan Sin, "Küresel ekonomide pandeminin etkilerinin devam ettiği bu dönemde, yaş meyve sebze ihracatını artırma başarısı gösterdik. Bu ayda en fazla ihracat artışı yakaladığımız ülke yüzde 747 artışla Polonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 130 artışla Belçika, yüzde 104'le Gürcistan takip etti. Makedonya, Ukrayna, Romanya ve Hollanda'ya yaptığımız ihracatta da dikkat çeken artışlar elde ettik." bilgilerini verdi.

Sin, mayısta en fazla ihracatın 57,2 milyon dolarla Rusya'ya yapıldığını, bu ülkeyi 20,4 milyon dolarla Almanya ve 16,9 milyon dolar ile Romanya'nın izlediğini vurguladı.

Geçen yıl 2,2 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç eden Türkiye’nin bu yılın ilk 5 ayında yüzde 20 artışla 915 milyon dolarlık dış satıma ulaştığına dikkati çeken Sin, bu dönemde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin yüzde 15 artışla 432 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kovid-19 sürecinde gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaların devam ettiğini aktaran Sin, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın ülkemize daha fazla döviz kazandırması için hava kargo tarifelerinde salgın öncesi ücretlere göre indirim uygulanmasını bekliyoruz. Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen talepleri daha etkin karşılamak için hava kargo maliyetlerinin ivedilikle düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca hava kargoda yeni destinasyonların açılması, Türk yaş meyve sebze ürünlerinin daha fazla pazara, daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır. Üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan hava kargoya devlet desteğinin artırılmasını bekliyoruz. Ayrıca yakın zamanda yaş meyve sebzeyi de paketlemek zorunda kalacağız. Çünkü koronavirüs salgınından dolayı insanlar artık el değmemiş, hijyen açısından güvenli ürünler tüketmeyi tercih ediyor. Bu durum da ihracatçılara ilave maliyet yükü getirecektir."

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