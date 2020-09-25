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Su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı

Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde 81 ülkeye 122 bin 613 ton su ürünleri ihraç edilerek, 632 milyon 260 bin 657 dolar gelir sağlandı. Hollanda, İtalya ve Rusya Federasyonu, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu

Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı
AA

Türkiye, yılın 8 aylık döneminde su ürünleri ihracatından 632 milyon 260 bin 657 dolar kazandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, ocak-ağustos döneminde 81 ülkeye 122 bin 613 ton su ürünleri ihraç etti.

Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Rusya Federasyonu, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-ağustos döneminde Hollanda'ya 87 milyon 91 bin 789, İtalya'ya 83 milyon 615 bin 774 ve Rusya'ya 67 milyon 127 bin 210 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Böylece söz konusu dönemde su ürünleri ihracatından toplamda 632 milyon 260 bin 657 dolar gelir sağlandı.

Geçen yıldan farklı olarak bu dönemde Mısır, Finlandiya, Cibuti, Moritanya, İrlanda, Kamerun, Tanzanya, Mayotte, Fas, Senegal, Ruanda ve Kırgızistan'a da su ürünleri satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, su ürünleri ihracatının ülkeye ve bölgeye katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

İhracat yapılan ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını dile getiren Kobya, su ürünlerine yurt dışı piyasalardaki ilginin sevindirici olduğunu ifade etti.

Kobya, 1 Eylül'de başlayan 2020/21 su ürünleri avlanma sezonunun çok verimli olacağını umduklarına işaret ederek, buna bağlı olarak balık ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artacağını kaydetti.

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