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TTF'den Selin Övünç açıklaması

Türkiye Tenis Federasyonu, dün Twitter hesabından, "Bu güzel günde, sponsor bulamadığımdan dolayı @usopen #AmerikaAçık turnuvasından çekilmek zorunda kaldığım için üzgünüm" ifadelerini kullanan milli tenisçi Selin Övünç için açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sporcumuzun ABD Açık Gençler Şampiyonası eleme müsabakalarına katılmasındansa, federasyonumuz ve bakanlığımızca belirlenen kriterleri sağladığı takdirde profesyonel tur takviminde yer alan başka turnuvalara katılması için desteklenmeye devam edileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:50:24 | Güncelleme:

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), sponsor bulamadığı için ABD Açık Gençler Şampiyonası'ndan çekilmek zorunda kaldığını açıklayan milli tenisçi Selin Övünç ile ilgili açıklama yaptı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, genç tenisçiye verilen desteğin altı çizilerek, "Türk tenisinin gelecek vadeden genç yeteneklerinden Selin Övünç, 2016-2018 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı federasyon bütçesinden desteklenmiş, program dahilinde aralarında Roland Garros ve Wimbledon'ın da olduğu turnuvalarda, Belçika ve Sırbistan gibi ülkelerde gerçekleşen kamp organizasyonlarında yurt dışı akademi, mentör, ulaşım, konaklama, beslenme ve antrenör desteği gibi profesyonellik yolundaki masrafları bu bütçe kapsamında karşılanmıştır. Sporcumuz, Yankı Erel ile birlikte 'Gençlik Olimpiyatları' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Türkiye Tenis Federasyonunun ortak görüşleri doğrultusunda desteklenmiştir." denildi.

Yankı Erel'in Gençlik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden ilk Türk sporcu olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Temmuz tarihinde Buenos Aires 2018 Gençlik Yaz Olimpiyatları kotası belli olmuş ve Yankı Erel, Wimbledon çiftler şampiyonluğunun ardından Gençlik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden ilk Türk sporcu olarak branşımızda bir ilke imza atmıştır. Ancak Selin Övünç maalesef Gençlik Olimpiyatları kotası alamamıştır. Bu nedenden ötürü artık profesyonel tura geçecek olan sporcumuzun ABD Açık Gençler Şampiyonası eleme müsabakalarına katılmasındansa, federasyonumuz ve bakanlığımızca belirlenen kriterleri sağladığı takdirde profesyonel tur takviminde yer alan başka turnuvalara katılması için desteklenmeye devam edileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Milli tenisçi Selin Övünç, dün Twitter hesabından, "Bu güzel günde, sponsor bulamadığımdan dolayı @usopen #AmerikaAçık turnuvasından çekilmek zorunda kaldığım için üzgünüm." açıklamasını yapmıştı.

 

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