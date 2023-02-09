Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1540 kişi öldü, 2 bin 750'den fazla kişi yaralandı.