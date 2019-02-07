Özcan, ILO’nun küresel araştırma raporuna göre, tüm dünyada yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının giderek yükseldiğini, emeklilik yaşındaki toplam dünya nüfusunun 3’te 1’nin emeklilik aylığından yoksun olduğunu belirtti.
Özcan, emeklilerin çalışanlara oranını gösteren aktif / pasif dengesinin Türkiye’de sürdürülebilir bir oranda olmadığını vurguladı. Türkiye’de kasım ayı itibarıyla 1 emekliye 1.89 çalışan düşerken, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 1 emekliye 4 aktif çalışan olması gerektiğine dikkat çekti.
ÇALIŞAN ANNELERİN ÜCRETİ DÜŞÜK
ILO’nun küresel ücretler raporuna göre cinsiyete dayalı ücret farklılığının yüksek olduğunu kaydeden Özcan, dünyada kadınların erkeklerden yüzde 20 oranında daha düşük ücret aldığını, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 12 olduğunu söyledi. Özcan, buna karşılık Türkiye’de çalışan annelerin, emsallerine göre yüzde 30 daha düşük ücret aldıklarını belirtti.
ÇALIŞABİLECEK 1 MİLYON SURİYELİ VAR
ILO’nun Suriyeli mültecilere yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Numan Özcan, mültecilerin en çok yaşadığı 10 ilde 3 ayaklı strateji ile çalışma yürüttüklerini anlattı.
Suriyelilerin dil becerilerinin artırılması, istihdamda daha çok yer bulabilmelerinin sağlanması, iş güvenliği ve sosyal güvenlik hakları konusunda eğitilmesi, yeni işlerin yaratılması, KOBİ’lerin Suriyeli istihdam kapasitelerinin artırılması gibi çalışmaları olduğunu kaydeden Özcan, iş piyasasını bozmadan işe girmelerinin sağlanması ve kayıtlı çalışmalarının önemine dikkat çekti.
Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 60 bin olduğunu vurgulayan Özcan, 3.6 milyon Suriyelinin yarısının çalışma yaşında; bunlardan 1 milyonunun iş gücü piyasasına girebilecek durumda olduğunu ifade etti.
YAŞAM BOYU ÖĞRENME HAKKI
Numan Özcan, dünyada bazı mesleklerin hızla kaybolması ve yeni mesleklerin ön plana çıkması dolayısıyla ILO’nun yaşam boyu öğrenmenin çalışanlar için bir hak olarak tanınmasını istediğini belirtti. Yeni beceriler kazanması gereken işçilerin bu geçiş süreçlerinde desteklenmesi gerektiğini kaydeden Özcan, cinsiyet eşitliği, doğumdan ölüme herkes için genel sosyal koruma ve evrensel emek garantisinin de ILO’nun üzerinde durduğu konular olduğunu ifade etti.
3. HAVALİMANINDAKİ İŞ KAZALARI
Özcan, İstanbul’daki 3. havalimanının inşaatında meydana gelen ölümlü iş kazaları ve kazaları protesto eden bazı işçilerin tutuklanmasıyla ilgili olarak ILO’nun hükümete mektup yazdığını söyledi. Özcan, hükümetin cevap mektubu yazdığını belirtirken, içeriğine ilişkin bilgi vermedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.