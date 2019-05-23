Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu’da Genel Üretim Raporu” doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80’e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor.





KARADENİZ'İN EN NİTELİKLİSİ, TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK LİMANI



Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global’in Zonguldak Havalimanı’na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Bu bağlamda karayolu ve demiryolu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor.





“ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIMLAR BEKLİYORUZ"



2020 yılında liman inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar ise, “Filyos konusu BAKKA olarak yönetim kurulumuzun da çok ilgilendiği bir konu. Filyos sonuç odaklı programımız var. Yakından takip ettiğimiz bir husus. 2020 yılında inşallah liman inşaatı son bulacak. Bununla beraber 25 milyon ton kapasiteli Karadeniz’de . Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak. Bu kapsamda orada serbest bölge ve endüstri bölgenin olmasının avantajıyla beraber sanayimiz çok gelişecek, istihdam olanakları artacak. Filyos’ta orta ve yüksek teknolojili yatırımlar bekliyoruz. Büyük bir sanayi kuruluşu güçlü bir yatırımcı liman inşaatı bittikten sonra yatırımına başlayacak. Bu kapsamda Zonguldak, Karabük ve Bartın için sanayi anlamında istihdam anlamında çok güzel gelişmeler bizi bekliyor. Hava, kara ve deniz ulaşımı açısından da Filyos çok avantajlı bir yerde. Demiryolları ve karayolları bağlantısı da Ulaştırma Bakanlığı tarafından projelendirildi ve hızlıca gerçekleştirilecek. Lojistik açıdan da çok avantajlı. Sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Endüstri Bölgesi'nin de kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte bölgede 10 ila 15 bin kişilik istihdamın söz konusu olacağı belirtildi.