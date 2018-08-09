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Türkiye'ye giriş yapan turist sayısı yüzde 29 arttı

2018´in ilk 6 ayında Türkiye´ye giriş yapan turist sayısı yüzde 29 arttarak 18 milyon 917 bin 33'e ulaştı. Böylelikle ilk 6 ayda turizm geliri yüzde 30 artış göstererek, 11,46 milyar dolara ulaştı

09.08.2018 - 13:48 | Güncelleme: DHA

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye´ye gelen turist sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press´in Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, en çok ziyaretçinin ağırlandığı ay haziran olarak belirlendi. Hazirandaki ziyaretçi sayısı 5 milyon 91 bin 469 kişiye ulaştı.

EN ÇOK TURİSTİ İSTANBUL AĞIRLADI

DHA'da yer alan habere göre; raporda, Türkiye´de ilk 6 ayda en çok ziyaretçiyi ağırlayan şehirleri de belli oldu ve ilk sıraya 5 milyon 981 bin 277 kişiyle İstanbul yerleşti. İstanbul´dan sonra ilk 5´te yer alan diğer şehirler ise; 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, bir milyon 431 bin 748 kişiyle Edirne, bir milyon 143 bin 630 kişiyle Artvin, 931 bin 490 kişiyle Muğla oldu.

TÜRKİYE´YE EN ÇOK RUS TURİST GELDİ

Yurt dışından Türkiye´ye en çok ziyaretçi gönderen ülke ise, 2 milyon 378 bin 439 kişiyle Rusya oldu. Rusya´yı 1 milyon 560 bin 251 kişi ile de Almanya, 1 milyon 142 bin 11 kişiyle İran, 1 milyon 49 bin 26 kişiyle Gürcistan, 987 bin 957 kişiyle de Bulgaristan takip etti.

TURİZM GETİRİSİ DE ARTTI

Ziyaretçi sayısı artarken buna paralel olarak turizmin ekonomik getirisinin de arttığı görüldü. Böylelikle 2018 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yüzde 30 artış göstererek, 11,46 milyar dolara ulaştığı saptandı. Aynı zamanda gelen ziyaretçilerin tesislerde yapılan geceleme sayısı da artış gösterirken, 74,7 milyon geceleme yapıldığı gözlendi.



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