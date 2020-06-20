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TürkTraktör, pandemiye karşı hayata geçirdiği Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarıyla 'Ankara Fabrikası' için 'TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandığını duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Kurulduğumuz günden bu yana, 'en önemli değerimiz insan kaynağımızdır' anlayışımız kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği bizler için her zaman en öncelikli konumuz olmuştur. Tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçmesine neden olan yeni korona virüs pandemisine karşı, çalışan ve toplum sağlığını korumak adına hayata geçirdiğimiz Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarımızla da başarılarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Ankara Fabrikası'nın almaya hak kazandığı bu belgeyle TürkTraktör'ün 'TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahip 'ilk üretici' olduğunu da ifade eden Aykut Özüner, "Bu sertifika ile Covid-19 kapsamındaki uygulamalarımızın sistematik olarak yürütüldüğünü belgelerken, aynı zamanda bunların sürdürülebilirliğinin gerekliliğini de vurgulamış olduk. Ancak bu belgeyi almış olmamızın en önemli tarafı, aslında çalışanlarımız ve aileleri ile müşterilerimize sağladığımız güven ve motivasyondur. Bu da bizim için her şeyden çok daha önemlidir" dedi.

Sakarya Erenler Fabrikası'nda da aynı Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarının hayata geçirildiğine dikkat çeken Özüner, "Ankara'daki tesisimiz için almaya hak kazandığımız bu belgeyi, Sakarya Erenler'deki tesisimize de kazandırmak için gerekli başvurularımızı gerçekleştirdik. Bu anlamda da yapılacak olan denetimler için yetkili kurumdan tarih beklemekteyiz" ifadesini kullandı.