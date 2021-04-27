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TürkTraktör, 2021'nin ilk çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında toplam üretimde 34 bin adedi aşan şirketin, bu yılın Ocak-Mart dönemindeki ise toplam üretim rakamı 13 bin 208 adet oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam satışlarında yüzde 71’lik bir artış sağlayan TürkTraktör, Ocak-Mart 2021 döneminde 9 bin 628 adet traktörü Türkiye’deki, 3 bin 487 adedi ise dünya pazarlarındaki çiftçilerin kullanımına sundu.

TürkTraktör’ün, üretimindeki artışa bağlı olarak yılın ilk 3 ayında cirosu 2 milyar 684 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 14.2 ve yüzde 15.7 olarak gerçekleşirken, tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör’ün Ocak-Mart 2021 dönemindeki net kârı 348 milyon TL olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yılın ilk 3 ayında özellikle üretim ve satış adetlerinde yakaladıkları başarının, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlama tarafındaki gayretlerinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Tarım sektörünün belkemiği olan çiftçilerimizin çalışmalarını kesintisiz biçimde yapmaları için, mekanizasyon tarafındaki taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde, New Holland ve Case IH marklarımızın başarılı performansı ile traktör pazarındaki liderliğimizi sürdürdük" dedi.

Tüm dünyada salgının ilk dönemlerine göre ihracatta genel anlamda bir hareketlenmenin olduğunu da belirten Özüner, "Ancak salgının farklı bölge ve ülkelerdeki seyrinde yaşanan dalgalanmalarla talep ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu sorunlara karşın, bu süreci en iyi şekilde yönetmek adına aldığımız aksiyonlarla Ocak-Mart arasında yurt dışı satışlarımızı yüzde 2 oranında artırmayı başardık. Bu dönemde Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 88’ini yine tek başımıza gerçekleştirdik. Faz 5 motor emisyon standartlarına uygun olarak ürettiğimiz çeşitli modellerimizle, yılın kalanında da yurt dışına satıştaki performansımızın artarak devam etmesini planlıyoruz" diye açıkladı.