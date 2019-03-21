Türkiye Otelciler Birliği 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Birliğin Başkanlık görevine seçilen Müberra Eresin, yaklaşık yarım asrı geride bırakan birliğin ilk kadın başkanı oldu.

Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren birliğin 2004'ten beri başkanlığını üstlenen Timur Bayındır, Türk turizminin geleceğinden ümitli olduklarını, bu yıl doluluk oranlarında ve fiyatlarda yüzde 10-12 artış beklediklerini söyledi.

Bayındır, TÜROB'un şu anda 14 temsilciliği ile tüm Türkiye'de faaliyet gösterdiğini kaydederek, birliğin faaliyetlerini güçlenerek sürdüreceğini aktardı.

'TURİZMİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

TÜROB'un yeni başkanı olan Müberra Eresin, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, TÜROB gibi köklü bir kurumda başkanlık koltuğuna oturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Turizm sektörü ve kamu iş birliğinde Türk turizmini daha da ileri taşıyabilmek için el birliğiyle çalışacağız" dedi.

Müberra Eresin, Eresin Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eresin Hotels Genel Müdürü görevlerini yürütüyor.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA DEĞİŞTİ

Tek listeyle gidilen seçimde, oylama sonucunda TÜROB'un yeni yönetim ve denetim kurulları da şekillendi. Armin Zerunyan (Hilton Türkiye),Hediye Güral Gür (NG Otelleri) ve Taner Yallagöz (Yaşmak Otelleri) başkan yardımcılıklarına getirildi. TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir de profesyonel genel sekreter olarak atandı.