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HaberlerTurizmTÜROB'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
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TÜROB: 'Kısa çalışma ödeneği devam etsin'

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Müberra Eresin, 31 Mart 2021 itibariyle sona erecek olan kısa çalışma ödeneğinin turizm sektöründe devam etmesini gerektiğini açıkladı. Kısa çalışma ödeneğinin turizm ve konaklama sektörü için hayati önem taşıdığını söyleyen Eresin, "Sektör tüm dünyada olduğu gibi tarihinin en zor dönemini yaşarken, birçok konaklama tesisi faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Mevcut durumda da Türkiye genelinde otellerin yarıdan fazlası mecburi molaya devam etmektedir. Sektörümüzün yetişmiş insan kaynağını korumak ve salgın sonrasında da sektör bünyesinde devam edebilmesini sağlamak istiyoruz" dedi

TÜROB'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
HABERTURK.COM

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin turizm ve konaklama sektörü için hayati önem taşıdığını söyledi. Eresin, 31 Mart 2021 itibariyle sona erecek olan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en fazla turizm sektörünü etkilediğini kaydeden Eresin, "Sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni destekler eklenebilmesi çok önemli. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesi sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Bu uygulama, salgının ağır koşullarında sektöre sağlanan en önemli destek olmuştur” dedi.

Bu destek sayesinde salgının sektör istihdamı üzerindeki olumsuz etkisinin minimumda kaldığına işaret eden Eresin, "Sektör tüm dünyada olduğu gibi tarihinin en zor dönemini yaşarken, birçok konaklama tesisi faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Mevcut durumda da Türkiye genelinde otellerin yarıdan fazlası mecburi molaya devam etmektedir. Her zaman ısrarla belirttiğimiz gibi önceliğimiz insan sağlığı. Bunun kadar önemli olan bir diğer konumuz da sektörümüzün yetişmiş insan kaynağını koruyabilmek ve salgın sonrasında da Türkiye’nin alanında en kalifiye çalışan grubunun, sektör bünyesinde devam edebilmesini sağlayabilmektir" diye konuştu.

Türkiye’de ve tüm dünyada normalleşme adımlarının planlandığı gibi olursa yılın ikinci yarısından sonra turizm sektöründe yavaş yavaş bir hareket başlamasını beklediklerini vurgulayan Eresin, "Bu hareket ilk etapta kıyı bölgelerde başlayacaktır ve maalesef şehir otellerine etkisi yıl sonunu bulacak gibi görünüyor. Avrupa’dan ve diğer büyük turizm pazarlarımızdan gelen ilk sinyallere bakıldığında da şehir otellerinin yıl sonuna kadar işlerinin zor olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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