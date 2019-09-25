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HaberlerTurizm

TÜROFED Başkanı Ayık: En az mağduriyetle krizden çıkmaya çalışıyoruz

AA

Tatil için Antalya ve Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin, tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönüşleri sürüyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Sorunu yönetmeye, en az mağduriyetle krizden çıkmaya çalışıyoruz" dedi

Thomas Cook iflası

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Sorunu yönetmeye, en az mağduriyetle krizden çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Tatil için Antalya ve Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin, tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Antalya'da, tatillerini tamamlayan 1050 turist, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından Antalya Havalimanı'na yönlendirilen 5 uçakla ülkelerine gönderildi.

 

 

Muğla'da da uçaklar Dalaman ve Milas - Bodrum havalimanlarına iniş yapıyor. Ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanı'nda, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor.

Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar tahsis edilen uçaklara ülkesine gidiyor.

İKİ GÜNDE 3 BİN 500 TURİST ÜLKESİNE DÖNDÜ

İki gün içerisinde 14 uçakla toplam 3 bin 500 turist tatillerini tamamlayarak ülkelerine döndü.

Bölgede tatilini sürdüren yaklaşık 20 bin İngiliz turistin de 6 Ekim'e kadar ülkelerine dönmesi bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, yolcular açısından hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını, sürecin titizlikle yönetildiğini söyledi.

İşletmeciler açısından da Kültür ve Turizm Bakanlığının devreye girdiğini, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile iletişim halinde olduklarını aktaran Ayık, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için bir destek fonu çalışması yürütülüyor. Biz de sorunu yönetmeye, en az mağduriyetle krizden çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"KREDİ DESTEĞİ NEFES ALMAYI SAĞLAR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Thomas Cook'un iflasının sadece Türkiye'yi değil, dünyayı etkileyen bir kriz olduğunu söyledi.

Bir yanda Thomas Cook aracılığıyla Türkiye'ye gelen tatilcilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmek istediğini, diğer tarafta da alacaklarının peşinde olan işletmecilerin bulunduğunu anlatan Atmaca, soğuk kanlılıkla süreci izlediklerini bildirdi.

Dünya devinin bu noktaya gelmesinin sektöre büyük bir zarar vereceğini ifade eden Atmaca, "Sektörün tüm paydaşları el ele verip en az zararla çıkmanın yollarını arayacağız." dedi.

Atmaca, kredi desteği çalışmasının mutlaka nefes almayı sağlayacağını ifade etti.

"İŞ BİRLİĞİ YAPAN İYİ BİR DESTİNASYONUZ"

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise bu konuda tecrübeli olduklarını, iş birliğini iyi yapan bir destinasyon olduklarını söyledi.

Otelcilerle yan yana el ele sürekli irtibat halinde olduklarını vurgulayan Bülbüloğlu,"Dün gece dört buçukta haber verdiler. Yedi buçukta Antalya'ya toplantıya yetiştim. Turizm Bakanıyla toplantıya katıldık, çıktık. Antalya'da Bakanla ve TUROFED Başkanıyla 3 kişi bu sıkıntıyı nasıl atlatırızı konuştuk. Görüşmelerini yaptık, sorunları inceledik. Bu konuda herkes bilinçli, aktif çalışıyor. Marmaris otelcisi turisti en iyi şekilde nasıl yara almadan, burnu kanamadan tatillerini yaptıktan sonra ülkesine gönderebilirimin peşinde." diye konuştu.

"MÜŞTERİLERİMİZLE HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerine ilişkin tüm ödemelerinin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğunu açıkladığını hatırlatan Özyurt, şunları kaydetti:

"Daha önceki otelcilerin alacakları maalesef iflas masasına devroldu. Biz üyelerimize formlar gönderiyoruz. Bu şekilde müracaatlarını yapacaklar. İflas masasında bunlar değerlendirilecek. Şu anda Bodrum'da bulunan Thomas Cook müşterilerimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Bu konuda zaten bakanlığımız da herhangi bir sorun olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Tatiline devam eden misafirlerimiz mevcut."

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