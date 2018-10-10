Türkiye, ihtiyacı olan taarruz helikopteri için 2007´de AgustaWestland tasarım A129 helikopterini seçti. 59 helikopterin geliştirilmesi ve TUSAŞ tarafından imalatı için imza atıldı. TUSAŞ tarafından adeta yeniden tasarlanan helikoptere T129 adı verildi. Daha güçlü motorlar ile Güneydoğu´da yüksek irtifada uçabilecek, istenilen silahları taşıyabilecek bir platform haline getirildi. Görev bilgisayarı ise Aselsan tarafından hazırlandı.

Modifikasyonun yapıldığı ilk helikopter 17 Ağustos 2011'de uçtu. Teslimatlar ise 22 Nisan 2014´te başladı. Yaklaşık 4 yıllık sürede 40 adet helikopter Kara Havacılık Komutanlığı´nın envanterine girdi. Üç adet helikopter de Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

DAHA BÜYÜĞÜ YAPILIYOR

T129'dan elde edilen tecrübeler ve teknoloji, T625 adı verilen sivil helikoptere de aktarıldı. İlk uçuşunu 6 Eylül´de yapan helikopterin test uçuşları sürüyor. TUSAŞ bir yandan da ATAK2 olarak adlandırılan T129´un daha büyük ve güçlü bir modeli için de tasarım çalışmalarına devam ediyor.





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