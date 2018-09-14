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TUSAŞ gelecek yıl 1000 mühendis istihdam edecek

Yerli helikopter de dahil, birçok önemli projeye imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) mühendislere müjdeli haber geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil, "Gelecek yıl 1,000 mühendis alacağız. Mühendise çok ihtiyacımız var. Mühendislerin işleri hazır. Buradaki projelerden geçtikten sonra dünyada aranan insan oluyorlar" dedi. Kotil, mühendislerin yerli yolcu uçağı projesine yönlendirileceğini de belirtti

14.09.2018 - 14:44 | Güncelleme: DHA

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018’e katılan TUSAŞ Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil, DHA’ya gelecek yıl bin mühendis alacaklarını söyledi.

Kotil, TUSAŞ'taki projelerin bittiğinde 10 bin yetişmiş uçak yapabilen mühendisleri olacağını bunun da en büyük projelenini olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

  • Bence TUSAŞ'ın en önemli projesi eleman yetiştirme projesidir. Yeni mezun mühendisin bir piyasa değeri oluyor. Bu kişi iyi bir eğitim alıp yetiştirilirse uçak veya helikopter projesinde çalışıyorsa bu değer katlanıyor. Mühendisleri seçerken not ortalaması 4 üzerinde 3 istiyoruz. Şu andaki projeler bittiğinde benim 3 bin mühendisim açığa çıkacak. 3 bin mühendisimiz yolcu uçağı projesine yönlendireceğiz. Master planımızda var bu yönetim kurulunda geçti.

"Geçen yıl 500 öğrenciden yarısını işe aldık"

TUSAŞ'ta geçen yıl öğrenciyken çalıştırdıkları 500 kişiden yarısını işe aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Temel Kotil, "Kredi Yurtlar Kurumu'nda 50 kişilik bir kontenjan talep ettik. Bu şu anlama geliyor; Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ankara'ya gelecek. Bir gün çalışacak ve akşam da kurumda kalacak. İki günü bizde geçirecek. Biz ona para da vereceğiz. Öğrenciyken çalıştırmada geçen yıl 500 kişinin yarısını işe aldık. Bu bin kişiye çıkıyor. Bin stajer olacak. Bize verilen savunma projeleri var. Bunları yaparken de belirli bir mühendis sayısına çıkmak gerekiyor. Şu an 2 bin 500 civarındayız" diye konuştu.

"Mühendislerimizi yerli yolcu uçağı projelerine yönlendireceğiz"

Kotil, bünyelerinde olan yetenekli mühendisleri yurt dışına kaptırmadan yerli yolcu uçağı projesine yönlendireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

2027 yılında mühendis sayımız 10 bine, toplam şirket çalışanımız 20 bine çıkıyor. Şu an 7 bin 500 kişiyiz. Mühendise çok ihtiyacımız var. Mühendislerin işleri hazır.onlardan istediğimiz şu yalnız iyi para kazanmak değil bu projeden geçtikten sonra dünyada aranan insan oluyorlar. Çok çalışmaları lazım.

Mühendislik diplomasının bir tasarım bir analiz yapamıyorsa hiç bir önemi yok. Geçen yıl 450 kişi bu yıl 750 mühendis alıyoruz. Seneye inşallahn bin olur. Arka arkaya en çok işe alan şirket biziz bu konuda ödül de aldık. Burada yetişen insan gücünü utmak için de buna uygun maaş vermek gerekiyor.

 

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