TÜSİAD, Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu. TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu ülkemize hayırlı olsun. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı; adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kutluyoruz."

EKONOMİNİN ÜÇTE BİRİ

"Tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik ve sosyal birikimi ile Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’un başarısı Türkiye’nin başarısıdır. Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

SAYDAM YÖNETİM VURGUSU

"Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."

— Simone Kaslowski (@SimoneKaslowski) June 24, 2019

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.