Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den dikkat çeken Bitcoin tahmini

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşacağı tarih tahminini açıkladı.

Pirate Wires ile yaptığı röportajda Dorsey, "2030 yılına kadar en az 1 milyon dolardan fazla olacaktır. Buna ulaşacağını ve bunun ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Business Insider'ın haberine göre Dorsey'in öngürüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in tahmini yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekiyor.

Dorsey kripto para biriminin fiyatının ilginç olsa da ekosistemi ve hareketinin kendisini etkilediğini belirtirken "Bitcoin'in kuruluş hikayesi dışında en şaşırtıcı yanı, üzerinde çalışan, para alan ya da kendisi için satın alan herkesin, onu daha iyi hale getirmek için çaba gösteren herkesin, tüm ekosistemi daha iyi hale getirmesi. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor" dedi.