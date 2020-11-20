Reuters

Araç paylaşım şirketi, sürücüsüz araç (otonom) teknolojileri konusunda rakipleri ile işbirliğine gidebileceğini sinyalini verdi.

RBC Capital Markets konferansında açıklamalarda bulunan ABD'li şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, Uber'in otonom araç birimini bu alanda çalışan bir girişim olan Aurora'ya satacağı iddialarını yalanlayarak, otonom araç birimini satmayı düşünmediklerini belirtti.

Khosrowshahi, "Otonom teknolojiler üzerinde çalışan diğer firmalar ile zaman içinde ortaklık düşünüyoruz" dedi. Khosrowshahi, Uber'in söz konusu teknolojiye milyar dolarlar harcayan rakiplerine geniş müşteri ağı ve araç paylaşım servisi üzerinden yolculuk datası sağlayabileceğini vurguladı.

Otonom araç geliştirme maliyetlerini tek başına üstlenmek istemediği iddia edilen Uber'in, önümüzdeki dönemde yeni bir yatırım turuna çıkabileceği de öne sürülüyor.

Uber, ABD'deki sürücüsüz araç testlerinde Volvo ve Ford marka araçları kullanıyor.