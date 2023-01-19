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Uber İstanbul'da kurye hizmeti başlattı

Uber, İstanbul'da anlık paket teslimatı 'Uber Kurye' hizmetini başlattığını duyurdu. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Dünya’da 37 ülkede ve 371 şehirde faaliyet gösteren Uber Kurye’yi İstanbul’da başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Kurye iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmetin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi

Uber İstanbul'da kurye hizmeti başlattı
HABERTURK.COM

Uber, anlık paket teslimatı yapılabilen 'Uber Kurye' hizmetini İstanbul’da başlattığını duyurdu. Şirket, 19 Ocak tarihinden itibaren İstanbul’da paket teslimatı yapacak

Yapılan açıklamaya göre, Uber Kurye ile gönderilecek paketler, Uber uygulamasında belirtilecek adresten teslim alınıp, iletilmek istenen adrese teslim ediliyor.

Uber kullanıcıları, uygulamada bulunan ‘Paket gönder’ seçeneğine ek olarak, ‘Paket al’ seçeneğini de kullanarak belirttikleri adresten paket aldırıp teslimat adresine ulaştırabilecek.

Uygulamaya ilişkin konuşan Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Dünya’da 37 ülkede ve 371 şehirde faaliyet gösteren Uber Kurye’yi İstanbul’da başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Uber Kurye ile tüm Uber kullanıcıları paketlerini anlık olarak kolayca gönderebilir. Kurye iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmetin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

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