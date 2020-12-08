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HaberlerOtomobilUber sürücüsüz araç birimini sattı - otomobil haberleri
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Otonom aracı 4 milyar dolara sattı

Araç paylaşım şirketlerinden Uber, otonom sürüş teknolojileri alanından çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ABD'li şirket sürücüsüz araç geliştirme birimini bu alanda çalışan bir girişimlerden Aurora'ya sattı. Uber'in söz konusu birimini 4 milyar dolara sattığı ve bundan sonra araç paylaşım birimine ağırlık vererek global kârlılığını artırmak için çalışacağı öğrenildi.

Uber sürücüsüz araç birimini sattı - otomobil haberleri
HABERTURK.COM

Bir dönem Türkiye'de de hizmet veren araç paylaşım şirketi Uber, sürücüsüz araç birimini satarak otonom araç geliştirme çalışmalarına son verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Uber'in söz konusu birimini bu alanda çalışan girişimlerden Aurora'ya 4 milyar dolar karşılığında sattığı kaydedildi.

Bu işlemin ardından, Uber'in Aurora'ya 10 milyar dolar değerleme üzerinden 400 milyon dolarlık yatırım yaptığı da verilen bilgiler arasında. Ayrıca, Uber'in Aurora'nın yüzde 26'sını kontrol edeceği ve Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin Aurora'nın yönetim kuruluna gireceği belirtildi.

Uber'in satışını gerçekleştirdiği otonom araç birimi, son olarak Toyota ve SoftBank'den 1 milyar dolar değerinde yatırım almış, bu yatırım 7.25 milyar dolar değerleme üzerinden yapılmıştı. Son gerçekleşen satış ise, söz konusu birimin piyasa değerindeki erimeyi gözler önüne seriyor.

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