AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak” dedi.





İHA'nın haberine göre, Muş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 3. Havalimanı hakkında açıklama yaptı. Muş, yap-işlet-devret projeleri ile 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, garanti üzeri gelirin 440 milyon Euro olduğunu ifade etti.

Muş, “Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ