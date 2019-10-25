Doğum yapan veya 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinen işçi ve memur kadınlara yarım gün çalışma hakkı tanınıyor. Yarım gün çalışma süresi, doğum öncesi ve sonrası toplam 16 haftalık analık izni süresinin bitiminden başlıyor. İlk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 6 ay yarım çalışma hakkı bulunuyor. Çoğul gebelikte bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise yarım çalışma hakkı 360 gün olarak uygulanıyor.

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) aracılığıyla, yarım çalışma döneminde işçilere işsizlik sigortası fonundan yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yasanın yürürlüğe girdiği Nisan 2016 tarihinden 30 Eylül 2019 tarihine kadar 24 bin 78 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kişilere toplam 56 milyon 235 bin lira ödendi. Eylül ayında bin 831 kadın yarım çalışma hakkından yararlandı.

Yarım çalışma ödeneği alabilmek için, gerekli koşulları yerine getirmek gerekiyor. Doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmeyenler yarım çalışma ödeneğinden yararlanamaz.

Bunun yanı sıra, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması gerekiyor. Ödenek alabilmek için analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR merkezine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulmalı.

Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük brüt asgari ücret tutarında oluyor. Yarım çalışma ödeneğinden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmıyor.

Birinci doğumda 2 ay yarım çalışan kadına 30 gün; ikinci doğumda 4 ay yarım çalışan kadına 60 gün, sonraki doğumlarda 6 ay yarım çalışan kadına da 90 gün üzerinden ödenek veriliyor.

Kadın memurların yarım çalışma döneminde maaşları ödenmeye devam ediyor. Memurlar sadece ek ders, fazla mesai, döner sermaye payı gibi fiili çalışma karşılığı yapılan ödemelerden eksik yararlanıyorlar.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAYAN EKSİK ÖDENEK ALIR

Başvurunun 30 gün içinde yapılması önem taşıyor. Zorunlu sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre, yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülüyor. İlk çocuğu için 60 gün yarım çalışma hakkı bulunan bir kadın, 30 günlük süreyi kaçırdığı takdirde, geciktiği her gün için eksik ödenek alır.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ YATIRILIYOR

Yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanan kadınlara ödeneğin yanı sıra yarım çalıştığı dönem boyunca asgari ücret üzerinden yüzde 32.5 oranında sosyal güvenlik primi yatırılır. Böylece prim boşluğu tamamlanır.

ÖDEME İKİNCİ AY BAŞLIYOR

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak yapılıyor. Örneğin ekim ayında yarım çalışmaya başlayan kişinin ödemesi aralık ayında başlar. Hak sahipleri paralarını herhangi bir PTT şubesinden alabiliyorlar.

İŞTEN AYRILANIN ÖDENEĞİ KESİLİR

Yarım çalışma ödeneği bazı durumlarda kesiliyor. Yarım çalışma döneminde rahatsızlanarak geçici işgöremezlik ödeneği almaya başlayanlara, bu süre boyunca yarım çalışma ödeneği verilmiyor. Çocuğun hayatını kaybetmesi veya evlatlık halinin ortadan kalkması halinde tümüyle kesiliyor. Haftalık çalışma süresinin yarısında başka bir işte çalışmaya başlayanlar ile çalıştığı işyerinden ayrılanların da yarım çalışma ödeneği kesilir.

SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANIRLAR

Yarım çalışma ödeneği alan kadın çalışanların, bu süre boyunca genel sağlık sigortası primleri de işsizlik sigortası fonunca yatırılıyor. Yarım çalışma ödeneği alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler kesintisiz sağlık hizmetlerinden yararlanırlar.

Yarım çalışma dönemine rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de herhangi bir kesinti yapılmıyor. Bu dönem boyunca normal ödeme devam ediyor.