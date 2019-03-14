Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi. Eğitimde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu ile Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek tarafından dersler verildi. UEFA ise Barış Şimşek ve Hüseyin Göçek'i VAR için yetersiz bulmuştu.

İlk olarak Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'nde yöneteceği maçlarda VAR hakemlerinin Türk olmayacağı öne sürülürken UEFA tarafından yapılan görevlendirilmeler, bu iddiayı doğrulamıştı. Çakır'ın 19 Şubat'ta yönettiği Lyon - Barcelona maçında VAR'da Danny Makkelie ve Jochem Kamphuis olurken 4 Mart'ta yönettiği Porto - Roma maçında ise VAR'da Szymon Marciniak ve Pawel Gil görev yapmıştı.

VAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE GETİRİLMİŞTİ

Barış Şimşek geçen ay Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Merkez Hakem Kurulu Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü olmuştu. VAR Koordinatörlüğü'nün yanı sıra Hakem İşleri Müdürlüğü görevine de getirilen Şimşek, 11 Şubat Pazartesi günü işbaşı yapmıştı.