UEFA Avrupa Ligi grup maçları bugün başlayacak. Avrupa'nın futbol düzeyinde 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe temsil edecek. Peki, Akhisarspor'un Krasnodar, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb, Beşiktaş'ın ise Sarpsborg ile yapacağı karşılaşmalar hangi kanaldan yayınlanacak? UEFA maçları hangi kanalda? Yayıncı kuruluş belli oldu mu? İşte 2018 UEFA Avrupa Ligi maç programı ve tüm detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Norveç'in Sarpsborg takımı ile saat 19.55'te karşılaşacak.

J Grubu'nda yer alan Akhisarspor, Rus temsilcisi Krasnodar ile saat 19.55'te karşılaşacak.

D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile saat 22.00'de mücadele edecek.

Bu karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Yayıncı kuruluş belli olduğu zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

UEVA AVRUPA LİGİ 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

19:55 Rapid Wien - Spartak Moskova

19:55 Villarreal - Rangers

19:55 Lazio - Apollon

19:55 Marsilya - Frankfurt

19:55 Genk - Malmö

19:55 Beşiktaş - Sarpsborg

19:55 Akhisar - Krasnodar

19:55 Sevilla - Standart Lige

19:55 Dinamo Kiev - Astana

19:55 Rennes - Jablonec

19:55 Vidi - BATE

19:55 PAOK - Chelsea

22.00 Ludogorets - Leverkusen

22.00 AEK Larnaka - Zürih

22.00 Celtik -Rosenborg

22.00 Leipzig - Salzburg

22.00 Slavia Prag - Bordeaux

22.00 Kopenhag - Zenit

22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

22.00 Spartak Trnava - Anderlecht

22.00 Arsenal - Vorskla

22.00 Sporting Lizbon Qarabağ

22.00 Olympiacos – Real Betis

22.00 Dudelange - Milan

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 211. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bugün Norveç'in Sarpsborg ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

EVİNDE KAYBETMİYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta müsabakasında bugün Vodafone Park'ta Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaşacak Beşiktaş, iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.

Maç Organizasyon Sonuç Beşiktaş-Club Brugge UEFA Avrupa Ligi 1-3 Beşiktaş-Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi 1-1 Beşiktaş-Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 1-1 Beşiktaş-Skenderbeu UEFA Avrupa Ligi 2-0 Beşiktaş-Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3 Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi 2-1 Beşiktaş-Olympiakos UEFA Avrupa Ligi 4-1 Beşiktaş-Olym. Lyon UEFA Avrupa Ligi 2-1 Beşiktaş-Leipzig Şampiyonlar Ligi 2-0 Beşiktaş-Monaco Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Porto Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 1-3 Beşiktaş-B36 Torshavn UEFA Avrupa Ligi 6-0 Beşiktaş-LASK Linz UEFA Avrupa Ligi 1-0 Beşiktaş-Partizan UEFA Avrupa Ligi 3-0

AKHİSARSPOR, AVRUPA'DA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Bu sezon başında da TFF Süper Kupa'ya uzanan Akhisarspor, 7. kez yer aldığı Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı. Ligde son sırada yer alan ve MKE Ankaragücü'ne mağlup olduktan sonra teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin bugünkü karşılaşmaya antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor.

Ege temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Gruptaki ilk maçında Krasnodar'ı konuk edecek Akhisarspor, daha sonra Standard Liege ve Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

KRASNODAR'IN 43. MAÇI

Krasnodar, "Kupa 2"de 4. kez grup aşamasında yer alıyor.

İlk katıldığı 2014-2015 sezonunda gruptan çıkamayan Rus ekibi, 2015-2016'da son 32, 2016-2017'de ise son 16 turunda yer aldı. Geçen sezon play-off turunda organizasyona veda eden Krasnodar, bu yıl doğrudan gruplarda mücadele edecek.

Avrupa kupalarında şimdiye kadar 42 maça çıkan Rus temsilcisi, bu müsabakalarda 21 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi aldı.

Krasnodar, daha önce Türk temsilcilerinden Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Rusya'da mağlup ettiği Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Rus temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Rusya Premier Lig'de 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Krasnodar, 11 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Krasnodar, lider Zenit'in 6 puan gerisinde 13 puanla 4. durumda yer alıyor.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 223. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bugün Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 222 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 54 28 15 11 73 49 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 222 81 46 95 275 328

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