UEFA Avrupa Ligi grup maçları bugün başlayacak. Avrupa'nın futbol düzeyinde 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe temsil edecek. Peki, Akhisarspor'un Krasnodar, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb, Beşiktaş'ın ise Sarpsborg ile yapacağı karşılaşmalar hangi kanaldan yayınlanacak? UEFA maçları hangi kanalda? Yayıncı kuruluş belli oldu mu? İşte 2018 UEFA Avrupa Ligi maç programı ve tüm detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Norveç'in Sarpsborg takımı ile saat 19.55'te karşılaşacak.
J Grubu'nda yer alan Akhisarspor, Rus temsilcisi Krasnodar ile saat 19.55'te karşılaşacak.
D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile saat 22.00'de mücadele edecek.
Bu karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Yayıncı kuruluş belli olduğu zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
UEVA AVRUPA LİGİ 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI
19:55 Rapid Wien - Spartak Moskova
19:55 Villarreal - Rangers
19:55 Lazio - Apollon
19:55 Marsilya - Frankfurt
19:55 Genk - Malmö
19:55 Beşiktaş - Sarpsborg
19:55 Akhisar - Krasnodar
19:55 Sevilla - Standart Lige
19:55 Dinamo Kiev - Astana
19:55 Rennes - Jablonec
19:55 Vidi - BATE
19:55 PAOK - Chelsea
22.00 Ludogorets - Leverkusen
22.00 AEK Larnaka - Zürih
22.00 Celtik -Rosenborg
22.00 Leipzig - Salzburg
22.00 Slavia Prag - Bordeaux
22.00 Kopenhag - Zenit
22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
22.00 Spartak Trnava - Anderlecht
22.00 Arsenal - Vorskla
22.00 Sporting Lizbon Qarabağ
22.00 Olympiacos – Real Betis
22.00 Dudelange - Milan
BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 211. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bugün Norveç'in Sarpsborg ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.
EVİNDE KAYBETMİYOR
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta müsabakasında bugün Vodafone Park'ta Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaşacak Beşiktaş, iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.
Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.
|Maç
|Organizasyon
|Sonuç
|Beşiktaş-Club Brugge
|UEFA Avrupa Ligi
|1-3
|Beşiktaş-Sporting Lisbon
|UEFA Avrupa Ligi
|1-1
|Beşiktaş-Lokomotiv Moskova
|UEFA Avrupa Ligi
|1-1
|Beşiktaş-Skenderbeu
|UEFA Avrupa Ligi
|2-0
|Beşiktaş-Dinamo Kiev
|Şampiyonlar Ligi
|1-1
|Beşiktaş-Napoli
|Şampiyonlar Ligi
|1-1
|Beşiktaş-Benfica
|Şampiyonlar Ligi
|3-3
|Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
|UEFA Avrupa Ligi
|2-1
|Beşiktaş-Olympiakos
|UEFA Avrupa Ligi
|4-1
|Beşiktaş-Olym. Lyon
|UEFA Avrupa Ligi
|2-1
|Beşiktaş-Leipzig
|Şampiyonlar Ligi
|2-0
|Beşiktaş-Monaco
|Şampiyonlar Ligi
|1-1
|Beşiktaş-Porto
|Şampiyonlar Ligi
|1-1
|Beşiktaş-Bayern Münih
|Şampiyonlar Ligi
|1-3
|Beşiktaş-B36 Torshavn
|UEFA Avrupa Ligi
|6-0
|Beşiktaş-LASK Linz
|UEFA Avrupa Ligi
|1-0
|Beşiktaş-Partizan
|UEFA Avrupa Ligi
|3-0
AKHİSARSPOR, AVRUPA'DA İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Bu sezon başında da TFF Süper Kupa'ya uzanan Akhisarspor, 7. kez yer aldığı Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı. Ligde son sırada yer alan ve MKE Ankaragücü'ne mağlup olduktan sonra teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin bugünkü karşılaşmaya antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor.
Ege temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.
Gruptaki ilk maçında Krasnodar'ı konuk edecek Akhisarspor, daha sonra Standard Liege ve Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.
KRASNODAR'IN 43. MAÇI
Krasnodar, "Kupa 2"de 4. kez grup aşamasında yer alıyor.
İlk katıldığı 2014-2015 sezonunda gruptan çıkamayan Rus ekibi, 2015-2016'da son 32, 2016-2017'de ise son 16 turunda yer aldı. Geçen sezon play-off turunda organizasyona veda eden Krasnodar, bu yıl doğrudan gruplarda mücadele edecek.
Avrupa kupalarında şimdiye kadar 42 maça çıkan Rus temsilcisi, bu müsabakalarda 21 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi aldı.
Krasnodar, daha önce Türk temsilcilerinden Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Rusya'da mağlup ettiği Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Rus temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Rusya Premier Lig'de 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Krasnodar, 11 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Krasnodar, lider Zenit'in 6 puan gerisinde 13 puanla 4. durumda yer alıyor.
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 223. RANDEVUDA
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bugün Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçına çıkacak.
UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.
Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.
Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 222 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|
Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|54
|28
|15
|11
|73
|49
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|TOPLAM
|222
|81
|46
|95
|275
|328