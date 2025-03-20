Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi çeyrek final:Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final:Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçı kapsamında Hırvatistan ile Fransa kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden organize edilen müsabakada rakibine üstünlük sağlayan taraf yarı finale yükselecek. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Hırvatistan, Fransa'yı konuk ediyor. Hırvatistan- Fransa maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i merak ediliyor. Peki, Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        2

        HIRVATİSTAN- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Hırvatistan- Fransa maçı 20 Mart Perşembe (bu akşam) 22.45'te oynanacak.

        Heyecanla beklenen çeyrek final ilk etap karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        HIRVATİSTAN- FRANSA MAÇI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Fransa ile Hırvatistan toplamda 10 maça çıktı. Müsabakaların altısını Fransa kazanırken bir mücadeleden Hırvatistan üstün ayrıldı. Aralarında oynanan üç karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        Öte yandan iki takım 2018 yılında Dünya Kupası finaline karşı karşıya gelmiş, Fransa rakibini 4-2 yenerek kupaya uzanan taraf olmuştu.

        4

        HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11

        Livakovic, Stanisic, Sutalo, Caleta, Gvardiol, Modric, Kovacic, Kramaric, Baturina, Perisic, Budimir

        5

        FRANSA MUHTEMEL 11

        Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Digne, Guendouzi, Tchouameni, Rabiot, Muani, Mbappe, Dembele

        İtalya- Almanya maçı ne zaman?
        İtalya- Almanya maçı ne zaman?
        Hollanda- İspanya maçı ne zaman?
        Hollanda- İspanya maçı ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz