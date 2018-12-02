Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Sorumlusu Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in cezasından dolayı bugün takımın başında sahaya çıkan Ümit Davala, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılım göstermedi ve takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Futbolcular da maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklama yapmadı.

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