Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında Adana'da hasta olan babasının yanına gitti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, karşılaşmayı değerlendirdi.
"Bugün beklediğimiz Galatasaray sahada değildi," diyerek sözlerine başlayan Davala, "Bu kadar fazla top kaybı yapan Galatasaray beraberlikle ayrıldı, üzülüyoruz tabii ki. Bir günlük antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız var, uyum sorunu yaşadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik, ikinci yarıda biraz toparlandık ama olmadı," ifadelerini kullandı.
Maçın hakemi Alper Ulusoy'u da eleştiren genç hoca, ''Bir parantez de hakeme açmak istiyorum. Maçın sonuna dört dakika ekledi ama hakkı bu değildi, en az 6-7 dakikaydı. Zaten uzatmada da oyun durdu. Üçüncü uzatma dakikasının 40. saniyesinde de oyunu bitirdi. Bilmiyorum acaba acelesi mi vardı? Sonuçta buradan iki puan kayıpla ayrılıyoruz,'' dedi.
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