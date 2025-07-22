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        Haberler Spor Futbol Ümit Milliler, Hırvatistan'ı Trabzon'da ağırlayacak - Futbol Haberleri

        Ümit Milliler, Hırvatistan'ı Trabzon'da ağırlayacak

        2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'ne 9 Eylül Salı günü Hırvatistan ile oynayacağı maçla başlayacak Ümit Milli Takımı, rakibini Trabzon'da konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:04
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        Ümit Milliler'in konuğu Hırvatistan!
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        Ümit Milli Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı ilk maçın stadyumu belli oldu.

        Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan ile oynayacakları ilk müsabakayı 9 Eylül Salı günü Papara Park'ta oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Trabzon'daki müsabakanın başlama saatinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

        Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

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