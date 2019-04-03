Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Konuk takım, 86'da Bokila ile öne geçti. Karşılaşma Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Akhisarspor, evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.