Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, bir enerji firması tarafından yapımına başlanan Rüzgar Türbininin Temel Atma Törenine, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, 3E ENERJİ Firmasının Genel Müdürü Bora Güçlü ve vatandaşlar katıldı.
İHA'nın haberine göre, törende konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “1 kilovatlık lisanssız rüzgar gülü türbininin temelini atacağız inşallah. Böylelikle buradan kazanılan gelir ile Umurbey Belediyemizin kendi tükettiği elektriği aynı zamanda Umurbey beldemizde yaşayan halkımızdan her ay 10 kişi seçilerek elektrik faturasının ödenmesi şeklinde bir paylaşım sağlanacak. Sizlerde görüyorsunuz, küçük bir belediye olmamıza rağmen çeşitli konularda beldemizi ve Çanakkale'mizi ön plana çıkartmak için çok güzel hamleler yapıyoruz. İnşallah bunu da Umurbey halkımıza kazandırdıktan sonrada hem ekonomisini düzelten hem de kendi yağı ile kavrulabilen bir belediye haline gelip, yatırımların devamını getirmek için yapacağımız bir proje” dedi.
3E ENERJİ Firmasının Genel Müdürü Bora Güçlü ise, “ Başkanımızın büyük çabaları sonucunda böyle bir projeyi gerçekleştirmek üzereyiz. İlk aşaması olan temelini atıyoruz şuanda. Türbinimiz saatte bin kilovat enerji üretebilecek güçte olup, dünyanın en gelişmiş sistemleri ile donatıldı. 55 metre kanat çaplı ve yüksekliği de başkanımızın dediği gibi 70 metre. Buranın rüzgarı gerçekten çok iyi. Türbinimizin çok verimli çalışacağını düşünüyoruz burada. Kısmetse çok iyi bir gelir sağlayacağız. Hem ülke ekonomisine hem de Umurbey ekonomisine ve yenilenebilir enerji ile çevreyi hiç tahrip etmeden böylesine büyük bir enerjiyi sisteme kazandırmış olacağız” diye konuştu.
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55 metre kanat çaplı olacak Türbin, 70 metre yüksekliğinde olacak. Dünyanın en gelişmiş sistemleri ile donatılan Türbin, saatte bin kilovat enerji üretebilecek. Rüzgar Türbiniyle her ay Umurbey beldesinde yaşayan 10 kişi seçilerek elektrik faturasının ödenmesi şeklinde bir paylaşım sağlanacak.
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