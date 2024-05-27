İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması kararına karşın saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısında en 40 Filistinli hayatını kaybetti. Dünyada her geçen gün İsrail'e tepkiler artarken, ünlü isimler de yaşanan drama kayıtsız kalmıyor. Son saldırının sembolleşen "Refah yanıyor. Gazze'de çadırlara sığınan insanların üzerine bomba atıldı" yazılı görseli pek çok ünlü, sosyal medya sayfasında paylaştı.