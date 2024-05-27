Ünlü isimlerden İsrail'e tepki
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in bu saldırısı da öncekiler gibi dünyada tepkiyle karşılanırken, ünlü isimler de sessiz kalmadı
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması kararına karşın saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısında en 40 Filistinli hayatını kaybetti. Dünyada her geçen gün İsrail'e tepkiler artarken, ünlü isimler de yaşanan drama kayıtsız kalmıyor. Son saldırının sembolleşen "Refah yanıyor. Gazze'de çadırlara sığınan insanların üzerine bomba atıldı" yazılı görseli pek çok ünlü, sosyal medya sayfasında paylaştı.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
DENİZ BARUT
ÇAĞLA ŞIKEL
SARP APAK
CENK TORUN
BERRAK TÜZÜNATAÇ
ZEYNEP BASTIK
SÜHA UYGUR
TOLGAHAN SAYIŞMAN
VİLDAN ATASEVER