Ünlü şarkıcıların verdikleri 23 Nisan konserleri

Şarkıcı Mert Demir, Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Mert Demir sevilen parçalarını seslendirdi. Demir, kendisini dinlemek için gelenlerin bayramını kutladı. Alanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca Demir'in şarkılarına eşlik etti.