Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştu
97. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine akın etti. Oscar'daki kırmızı halı seremonisinin aksine daha rahat ve dikkat çekici kostümlerin giyildiği parti, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı
Giriş: 03.03.2025 - 09:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:45
1
Sydney Sweeney
2
Selena Gomez
3
Sarah Paulson
4
Anna Osceola
5
Olivia Munn
6
Kendall Jenner
7
Selma Blair
8
Joan Smalls
9
Kim Kardashian
10
Kim Kardashian
11
Rita Ora
12
John Legend
13
Chrissy Teigen
14
Julia Garner
15
Zoey Deutch
16
Miranda Kerr
17
Paris Hilton
18
Paris Hilton
19
Sofia Richie
20
Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
21
Elizabeth Hurley
22
Anna Sawai
23
Sofía Vergara
24
Ana de Armas