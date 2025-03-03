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        Haberler Yaşam Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştu

        Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştu

        97. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine akın etti. Oscar'daki kırmızı halı seremonisinin aksine daha rahat ve dikkat çekici kostümlerin giyildiği parti, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 09:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:45
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        1

        Sydney Sweeney

        2

        Selena Gomez

        3

        Sarah Paulson

        4

        Anna Osceola

        5

        Olivia Munn

        6

        Kendall Jenner

        7

        Selma Blair

        8

        Joan Smalls

        9

        Kim Kardashian

        10

        Kim Kardashian

        11

        Rita Ora

        12

        John Legend

        13

        Chrissy Teigen

        14

        Julia Garner

        15

        Zoey Deutch

        16

        Miranda Kerr

        17

        Paris Hilton

        18

        Paris Hilton

        19

        Sofia Richie

        20

        Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley

        21

        Elizabeth Hurley

        22

        Anna Sawai

        23

        Sofía Vergara

        24

        Ana de Armas

        25

        Zoe Kravitz

        #Vanity Fair partisi
        #Vanity Fair Oscar Parti
        #Oscar Partisi
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