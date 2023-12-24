Ünlülerin şehit acısı

HÜLYA KOÇYİĞİT Irak'ın kuzeyinde şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar, ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum. Operasyonda görev alan tüm kahramanlarınızın Allah, yardıncısı olsn. Hepimizin başı sağ olsun.

TÜRKAN ŞORAY Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.

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FİLİZ AKIN

Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var.

Başımız sağ olsun.