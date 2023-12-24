Ünlülerin şehit acısı
Türkiye; cuma günü 6 askerimizin şehit olmasını acısını yaşarken, cumartesi günü bir acı haber daha geldi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimizin acısını, ünlü isimler de paylaştı
HÜLYA KOÇYİĞİT
Irak'ın kuzeyinde şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar, ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum. Operasyonda görev alan tüm kahramanlarınızın Allah, yardıncısı olsn.
Hepimizin başı sağ olsun.
TÜRKAN ŞORAY
Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.
FİLİZ AKIN
Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var.
Başımız sağ olsun.
DOĞA RUTKAY KAMAL
Son 24 saatte 12 askerimiz şehit oldu.
SÜHA UYGUR
Şehitlerimize rahmet, ailelrine sonsuz sabırlar diliyorum. Kelimeler, ne yazık ki yetersiz kalıyor.
Başımız sağ olsun.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Her gün lanetlesek yetmiyor. Maalesef 40 yıldır bitmiyor bu aşağılık terör. Yine canlarımız gitti. Kahraman şehit askerlerimize rahmet, acılı ailelerine ve tüm Türk milletine baş sağlığı diliyorum.
EROL EVGİN
Bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.
FERHAT GÖÇER
Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan mehmetçiklerimize, vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum…