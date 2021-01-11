Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında?

Sezin Akbaşoğulları, Kırmızı Oda dizisinin ardından Uyanış Büyük Selçuklu dizisine Zübeyde karakteri ile katıldı. Peki Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında? İşte Sezin Akbaşoğulları'nın oynadığı diziler...

Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında?

Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hanım karakterini canlandıran Sezin Akbaşoğulları merak konusu oldu. Sezin Akbaşoğulları, Kırmızı Oda dizisinde yer almıştı. Rolüyle diziseverlerden iyi bir not alan Sezin Akbaşoğulları daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı. Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

TARİHTE ZÜBEYDE HATUN KİMDİR?

Babası Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlenen Zübeyde Hatun, kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı.

Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan eden Muhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmülk Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981'de İzmir'de doğdu. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır.

Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sinema Filmleri
YılYapımRolüNotlar
2004GülizarYardımcı Karakter
2004Bir Aşk HikayesiDünyaBaşrol Oyuncusu
2008O... ÇocuklarıMeryemBaşrol Oyuncusu
2010KardelenÜlkerBaşrol Oyuncusu
2010KavşakArzuBaşrol Oyuncusu
2011YabancıÖzgürBaşrol Oyuncusu
2014Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir TutkuMüzeyyenBaşrol Oyuncusu
2018Sevgili KomşumNevinBaşrol Oyuncusu

Televizyon Dizileri
YılYapımRolüNotlar
2000-2003Bizim Evin HalleriDoğaYardımcı Karakter
2005Beyaz GelincikMeral Ceren Duru/Karakucak/AslanbaşBaşrol Oyuncusu
2005EylülZeynep ÖğretmenYardımcı Karakter
2007Sır GibiDenizBaşrol Oyuncusu
2008DerdestGaye AcarBaşrol Oyuncusu
2009Ah KalbimCandanBaşrol Oyuncusu
2010Küstüm ÇiçeğiGülten ZeycanlıYardımcı Karakter
2011Sen De GitmeCeyda SeviBaşrol Oyuncusu
2012-2013Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiEylül FidanYardımcı Karakter
2014Ah NerimanItır KamerYardımcı Karakter
2015Racon Ailem İçinSedef ErcanBaşrol Oyuncusu
2015Hatırla GönülSelmaYardımcı Karakter
2016Cesur ve GüzelCahide KorludağBaşrol Oyuncusu
2017FiIşılKonuk Oyuncusu
2018Babamın GünahlarıMelikeBaşrol Oyuncusu
2018Ağlama AnneÖzlem AlanBaşrol Oyuncusu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında?
TELEVİZYONMelis Sezen kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlıyor? - Kurtlar Vadisi Kaos ilk bölüm fragmanı...
TELEVİZYONKurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?
Arıza 18. yeni bölüm fragmanı izle - Arıza 17. son bölüm tek parça izleme linki
TELEVİZYONArıza 18. bölüm fragmanı yayında!
Maraşlı oyuncuları: Maraşlı dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler var?
TELEVİZYONİşte Maraşlı dizisi oyuncuları!
Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2021 kadrosu
TELEVİZYONSurvivor 2021 ünlüler gönüllüler kadrosu
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine yeni katılan oyuncular
TELEVİZYONİşte Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları
İşte Çukur dizisi oyuncuları tam kadro! Çukur dizisi oyuncuları kim?
TELEVİZYONÇukur dizisi oyuncuları kim?
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi çekim yapılan semtler
TELEVİZYONMaraşlı nerede çekiliyor?
Yasak Elma oyuncuları kimler? İşte Yasak Elma yeni oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONYasak Elma oyuncuları kimler?
Sefirin Kızı dizisi oyuncuları tam kadro! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kim?
TELEVİZYONSefirin Kızı oyuncuları kim?