Uyuşturucu İle Araba Kullanma Cezası 2024- Trafikte Uyuşturucu Etkisindeyken Araba Kullanma Cezası Nedir?

Trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, sadece yasal bir suç değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal sorun olarak kabul edilmektedir. Uyuşturucular, sürücünün algısını, karar verme yeteneğini ve motor becerilerini olumsuz yönde etkileyerek, trafik güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atar. Bu durum, sadece sürücü için değil, diğer yol kullanıcıları için de ciddi riskler taşımaktadır. 2024 yılında trafikte uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın getirdiği ağır cezalar, bu tehlikeli davranışı engellemeye yönelik caydırıcı bir önlem olarak görülmektedir. Bu yazımızda, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın yasal sonuçları ve toplum üzerindeki etkileri üzerine detaylı bir inceleme yapacağız. Bu bilgilerle, sürücülerin bilinçlenmesi ve trafikte daha güvenli bir ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmanın Cezası 2024 Kara Yolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesi uyarınca, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak büyük bir cezai yaptırımı beraberinde getirir. 2024 yılında bu suçu işleyen sürücüler için belirlenen ceza 33.240 TL'dir. Ancak bu ceza, erken ödeme indirimiyle yüzde 25 azaltılarak 24.930 TL'ye düşürülebilir. Ayrıca, bu ihlalin ceza puanı yaptırımı da 20 puandır, bu da sürücünün trafik sicilini önemli ölçüde etkiler. Sürücüler, teknik ölçüm cihazlarına uyuşturucu kullanımını gizlemek amacıyla ölçüm vermekten kaçınabilirler. Ancak bu, cezai yaptırımı hafifletmez; zira şüpheli durumlarda sürücüler, adli tıp kurumlarına sevk edilir ve burada yapılan testlerle uyuşturucu kullanımı net olarak tespit edilir. Bu durum, hem ölçüm vermeyi reddetme hem de uyuşturucu kullanma gerekçesiyle iki kat idari para cezası uygulanmasına yol açar.