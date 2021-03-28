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Lüks araçta uyuşturucu kullandığı iddia edilen eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayvatoğlu ifadesinde, görüntülerin bilgisi dışında çekildiğini savundu. Görüntülerdeki maddenin uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu iddia etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından “uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından gözaltına alınan Ayvatoğlu, Ankara Emniyeti’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Ayvatoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Buna göre, Ayvatoğlu’na haftada bir karakola imza verecek. Ayrıca soruşturma süresince yurtdışına çıkamayacak.



İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI



Ayvatoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’de verdiği ifade de ortaya çıktı. Ayvatoğlu’nun ifadesinden öne çıkan başlıklar şöyle;



GÖRÜR GÖRMEZ İSTİFA DİLEKÇEMİ VERDİM: 2019 yılından beri AK Parti Genel Merkezi’nde çalışıyorum. Görüntülerin sosyal medyada yayımlandığını görür görmez görev yaptığım partiye zarar gelmemesi için istifa dilekçemi hazırlayıp parti merkezine ilettim. Daha sonra duyduğum kadarıyla parti ilişiğimi kesmiş.



ARAÇ ALIP SATIYORUM: AK Parti Genel Merkezinde büro görevlisi olarak çalışıyorum. Bu işten 3 bin TL maaş alıyorum. Ayrıca internet üzerinden yaptığım oto alım satım işinden de 30 bin TL kazanıyorum. Başka bir yerden gelirim yoktur.



DAHA ÖNCE ARKADAŞ ORTAMINDA…: (Uyuşturucu madde kullandınız mı? Sorusuna yanıt) Daha önce arkadaş ortamında e. adlı uyuşturucu maddeyi birkaç kez kullandım. Bunun dışında uyuşturucu madde kullanmadım. Kesinlikle uyuşturucu madde ticareti yapmadım.



GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BENİM: Bana izletilen görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu’da benim haberim olmadan çekilmiştir. Videoda yanımda bulunan, ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır. Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.’dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu’da ikamet eder…Görüntülerde benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir.

UYUŞTURUCU DEĞİL PUDRA ŞEKERİ: Bu madde pudra şekeridir. Biz bazen arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım.

SENEDİ İŞLEMDEN KALDIRMAMI İSTEDİLER: (Bahse konu görüntüler, neden kim tarafından ne amaçla sosyal medya üzerinden paylaşıldı? Sorusuna yanıtı) Bu video benim bilgim olmadan aracın arka koltuğunda oturan Y.M. isimli şahsın ortağı olan U.K. tarafından çekilmiş görüntüdür. Bu tarihten yaklaşık 20 gün önce Y.M. ile ortak arkadaşımız olan M.D. isimli şahıs beni arayarak acil bir konu ile ilgili görüşmek için beni Kastamonu’ya çağırdı. Kastamonu’ya gittim. Orada M.D. ile görüştüm. Bana Y.M’nin haber yolladığını, kendisinden alacaklı olduğum paradan vazgeçmemi, senedi işlemden kaldırmamı istedi.



ALACAĞIMDAN VAZGEÇMEDİM: Ben, beni sıkıntıya düşürecek, herhangi bir görüntüm olmadığını bildiğim için kesinlikle alacağımdan vazgeçmeyeceğimi, ellerinden geleni yapmalarını, gerekli suç duyurularını yapacağımı M.D’ye söyledim. Daha sonra durumu avukat arkadaşıma anlattım. O da Ankara’ya geleceğini, konuyla ilgili gerekli suç duyurusunu yapacağını söyledi. Ancak bu dönemde görev yaptığım partinin kongreleri olması nedeniyle ben avukatıma daha sonra suç duyurusunda bulunalım dedim. Sosyal medyada bana ait bu görüntülerin yayınlandığını görünce, hemen arkadaşım olan avukatımı aradım…İstifamı hazırlayıp parti merkezine ilettim.



BANA ŞANTAJ YAPILDI: Görüntüler bilgim olmadan çekildi. Ben kesinlikle hiç kimseyi uyuşturucu maddeye özendirmedim. Çünkü ben bu görüntülerde uyuşturucu madde kullanmıyorum. Ben bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı. Suç duyurusunda bulunacağım.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ayvatoğlu hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında, bazı haber sitelerinde yayımlanan ‘pudra şekeri içti serbest kaldı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başsavcılığımızca şüpheli hakkında 26.03.2021 tarihinde TCK 190/2 ve 191/1 maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelinin kan, kıl ve idrar örneği alınmış olup madde kullanımına ilişkin rapor işlemleri devam etmektedir. Şüphelinin evi ve arabasında suç unsuru olabilecek deliller toplanmıştır. Akabinde ifadesi alınarak 27.03.2021 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılığımıza getirilmiştir. Dosya kapsamı ve delil durumuna göre değerlendirme yapılmış olup Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli yerlere başvuru şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca eylemin TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında olma ihtimali uyarınca soruşturma derinleştirilerek şüphelinin yanında bulunan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SOSYAL MEDYADA MİZAH KONUSU OLDU

Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığına dair iddia edilen görüntüler için 'pudra şekeriydi' ifadesi sosyal medyada mizah konusu oldu. Ayvatoğlu’nun açıklamasının ardından Google arama trendlerinde “Pudra şekeri” araması zirve yaptı.

Sosyal medyada mizahı yapılan gelişmeyle ilgili görseller dolaşıma girdi...

VEDAT MİLOR: PUDRA ŞEKERİNİN BURUNDAN TÜKETİLECEĞİNİ BİLMİYORDUM

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum.



HAMZA DAĞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı/ İzmir Milletvekili Hamza Dağ, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız