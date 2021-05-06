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Korkunç! Parçalanmış halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 26 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni, foseptikte parçalanmış halde bulundu. Cinayetle ilgili detaylı araştırma başlatıldı.

Korkunç olay, Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir kişi koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş cansız beden gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede parçalanmış cansız bedenin köyde oturan ve 26 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç'e ait olduğu tespit edildi. Kuyudan çıkartılan cansız beden parçaları, otopsi yapılmak üzere Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cinayet olayıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.